Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух девушек в Уральске

Место ДТП в Уральске. Фото: polisia.kz

Два пешехода попали в реанимацию после того, как на них наехал автомобиль в Уральске. По данному факту начато досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

ДТП произошло 15 сентября в 00.30 часов возле ресторана по улице Молдагуловой.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf III не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил двух проходивших мимо пешеходов.

Пострадавшие госпитализированы в реанимацию. Автомобиль водворен на спецстоянку.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначен ряд экспертиз.

По информации издания "Мой город", пострадавшими оказались девушки, одной из которых 20 лет, другой - 21 год. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что они попали в реанимацию областной многопрофильной больницы с тяжелыми травмами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988233-avtomobil-vyletel-na-trotuar-i-sbil-dvuh-devushek-v-uralske/