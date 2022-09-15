Зеленский попал в аварию в Киеве

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Кортеж президента Украины попал в аварию в Киеве. В одном из авто находился и сам глава государства Владимир Зеленский, сообщил глава пресс-службы украинского президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

Как написал Никифоров, ДТП произошло в Киеве.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Самого Зеленского также осмотрел врач, серьезных повреждений у него не обнаружили.

"Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - добавил пресс-секретарь украинского президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987835-zelenskiy-popal-v-avariyu-v-kieve/