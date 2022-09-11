Четыре человека погибли в ДТП в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Смертельная авария произошло в субботу, 10 сентября, в Кордайском районе Жамбылской области - в ДТП погибли четыре человека, сообщает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию областного департамента полиции, ДТП случилось днем, примерно в 14:30, на автодороге "Алматы - Ташкент".

"26-летний водитель автомашины Volkswagen Passat ехал со стороны села Кордай в направлении села Альжан Ана. В салоне находились четверо пассажиров.

Не справившись с рулевым управлением, водитель совершил самоопрокидование, после чего автомобиль по инерции врезался в дерево. В результате ДТП 26-летний водитель и трое пассажиров Volkswagen Passat от полученных травм скончались на месте происшествия", - рассказали в правоохранительных органах.

В результате аварии выжил только один человек. Его госпитализировали с различными травмами.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987198-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti/