Четыре человека погибли в ДТП в Жамбылской области
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Смертельная авария произошло в субботу, 10 сентября, в Кордайском районе Жамбылской области - в ДТП погибли четыре человека, сообщает МИА "Казинформ".
Как пишет издание, ссылаясь на информацию областного департамента полиции, ДТП случилось днем, примерно в 14:30, на автодороге "Алматы - Ташкент".
"26-летний водитель автомашины Volkswagen Passat ехал со стороны села Кордай в направлении села Альжан Ана. В салоне находились четверо пассажиров.
Не справившись с рулевым управлением, водитель совершил самоопрокидование, после чего автомобиль по инерции врезался в дерево. В результате ДТП 26-летний водитель и трое пассажиров Volkswagen Passat от полученных травм скончались на месте происшествия", - рассказали в правоохранительных органах.
В результате аварии выжил только один человек. Его госпитализировали с различными травмами.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987198-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti/