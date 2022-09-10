18-летний пешеход погиб в Алматы после столкновения двух автомобилей

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Трагедия произошла минувшим вечером в Наурызбайском районе Алматы - в результате аварии погиб 18-летний пешеход. Еще несколько человек пострадали в этом ДТП.

Вчера на перекрестке улиц Ашимова и Байзак батыра произошла авария, пишет Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, автомобиль Lada Granta двигался по Байзак батыра в западном направлении, но на пересечении с Ашимова водитель почему-то не заметил знак "Уступи дорогу" и выехал на дорогу.

В то же самое время по Ашимова ехал Hyundai Sonata, водитель которой не успел среагировать, и влетел в бок Lada.

Российский седан от удара развернуло.

Сообщается, что автомобиль залетел на бордюр, сбил пешехода и врезался в столб уличного освещения.

Парень 2004 года рождения скончался от полученных травм на месте, пострадали также водитель и пассажир Hyundai, пишет издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987109-18-letniy-peshehod-pogib-v-almaty-posle-stolknoveniya-dvuh-avtomobiley/