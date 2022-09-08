Два человека погибли в ДТП на трассе в ВКО (фото)

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Смертельная авария произошла на трассе Усть-Каменогорск - Алматы на территории Восточно-Казахстанской области. Подробности ДТП озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 6 сентября около 11.27 часов на 45 км автодороги Усть-Каменогорск - Алматы в Уланском районе 24-летний водитель Toyota Ipsum не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с ехавшим впереди "КамАЗом".

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

На месте происшествия от полученных телесных повреждений скончались два пассажира Toyota - мужчины 1984 и 1978 годов рождения.

24-летнего водителя данного автомобиля и двоих его пассажиров (мужчин 1982 и 2002 годов рождения) с различными травмами доставили в больницу.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986762-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-vko-foto/