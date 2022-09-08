Два авто столкнулись лоб в лоб близ Уштобе: пострадали семь человек (видео)

Фото с места ДТП: ДП Жетысуской области

Серьезное ДТП произошло вчера, 7 сентября, в Жетысуской области - на трассе лоб в лоб столкнулись два авто. Семь человек, в том числе дети, получили травмы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Авария случилась в Каратальском районе близ города Уштобе.

По данным полиции, на трассе произошло лобовое столкновение Mitsubishi Galant и "ВАЗ 2106". В результате ДТП пострадали четверо взрослых и трое детей. Их всех увезли в ближайшую больницу.

"Предварительно установлено, что 39-летний водитель "ВАЗ 2106" на 32-м километре автодороги "Талдыкорган - Уштобе" не справился с управлением автомобиля и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с иномаркой японского производства, которой управлял 36-летний мужчина", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986714-dva-avto-stolknulis-lob-v-lob-bliz-ushtobe-postradali-sem-chelovek-video/