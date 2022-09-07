Бабушку с внучкой сбили на пешеходном переходе в Актобе. Пенсионерка скончалась

Бабушку с внучкой сбили в Актобе. Фото: polisia.kz

Сегодня днем в Актобе произошло ДТП – водитель Nissan Almera сбил пенсионерку и ее внучку. К сожалению, женщина погибла, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Авария случилась сегодня, 7 сентября, в 13:45 на пересечении улиц Кунаева и Кулумбетова в Актобе.

63-летняя женщина и ее несовершеннолетняя внучка переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил автомобиль Nissan Almera. За рулем находился 35-летний водитель.

Отмечается, что в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу города Актобе. После оказания первой медицинской помощи ее отпустили домой.

На данный момент проводятся следственные действия по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Водитель находится в изоляторе временного содержания УП города Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986683-babushku-s-vnuchkoy-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-aktobe-pensionerka-skonchalas/