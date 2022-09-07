Сын депутата за рулем авто сбил женщину в Павлодаре

Алевтина Тишкова. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Павлодаре 80-летнюю пенсионерку сбил сын депутата областного маслихата. Родные пострадавшей теперь опасаются, что водитель может избежать наказания. По этому поводу высказался сам народный избранник, передает Первый канал "Евразия".

Без переломов, но удар полуторатонной машины уложил в постель 80-летнюю жительницу Павлодара Алевтину Тишкову.

По словам матери шестерых детей, она никогда не лежала в больнице, поэтому отказалась от госпитализации, когда на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля.

"И вдруг я чувствую, что что-то происходит. Я не понимаю, я уже лечу, я уже падаю. Потом ничего не помню", - поделилась пенсионерка.

Как выяснилось, за рулем был 20-летний сын депутата областного маслихата. Он пояснил, что его ослепило солнце.

Сейчас семья пострадавшей переживает, что парень может уйти от ответственности.

В ДП Павлодарской области пояснили, что ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, после чего примут процессуальное решение. В зависимости от тяжести полученных травм будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отец участника ДТП прокомментировал аварию с участием его сына.

"Мы от ответственности не собираемся уходить и не уходили. Остановился ребенок, бабушке помог, вызвал сам скорую помощь, посадил, отправил. Бабушка от госпитализации сама отказалась. Приехала, как положено, дорожная полиция. Сделаны все замеры, машину поставили на штрафстоянку. Все зарегистрировано. Здесь такого нет, чтобы кто-то скрывался", - отметил депутат Павлодарского областного маслихата Сайлау Уразбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986551-syn-deputata-za-rulem-avto-sbil-zhenschinu-v-pavlodare/