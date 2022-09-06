Авто разорвало в Павлодаре: водитель скрылся с места жесткого ДТП (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре в результате столкновения с припаркованным большегрузом легковую машину разорвало на части. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. Аварию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованных в Instagram кадрах видно искореженную иномарку со снесенной крышей и боковой частью, а рядом стоит трал.

В описании указывается, что авария произошла по улице Жибек жолы в Павлодаре.

"Водитель не только выжил, но и скрылся с места ДТП", - отмечается в посте.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

"В Павлодаре неустановленный водитель, двигаясь на автомашине Toyota по улице Жибек жолы, совершил наезд на MAN, который был припаркован. Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП", - сообщили в ведомстве.

Разорванную иномарку стражи порядка отвезли на штрафстоянку. Водителя же сейчас разыскивают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986428-avto-razorvalo-v-pavlodare-voditel-skrylsya-s-mesta-zhestkogo-dtp-video/