Авто разорвало в Павлодаре: водитель скрылся с места жесткого ДТП (видео)
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В Павлодаре в результате столкновения с припаркованным большегрузом легковую машину разорвало на части. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. Аварию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.
На опубликованных в Instagram кадрах видно искореженную иномарку со снесенной крышей и боковой частью, а рядом стоит трал.
В описании указывается, что авария произошла по улице Жибек жолы в Павлодаре.
"Водитель не только выжил, но и скрылся с места ДТП", - отмечается в посте.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.
"В Павлодаре неустановленный водитель, двигаясь на автомашине Toyota по улице Жибек жолы, совершил наезд на MAN, который был припаркован. Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП", - сообщили в ведомстве.
Разорванную иномарку стражи порядка отвезли на штрафстоянку. Водителя же сейчас разыскивают.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986428-avto-razorvalo-v-pavlodare-voditel-skrylsya-s-mesta-zhestkogo-dtp-video/