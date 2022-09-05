Два водителя погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Смертельная авария произошла вчера, 4 сентября, на трассе в Акмолинской области. В результате ДТП погибли два водителя, еще два человека получили ранения, передает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию полиции, ДТП случилось в воскресенье в 13:05 на автодороге "Кокшетау – Рузаевка".

"Предварительно установлено, что водитель автомашины марки "ГАЗ-330232", 25-летний житель города Атырау, двигаясь в направлении города Кокшетау, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки "ВАЗ-2106" под управлением 35-летнего жителя села Красный Яр и с автомашиной марки Lada Kalinа под управлением 71-летнего жителя города Кокшетау", – пояснили в ведомстве.

В результате аварии на месте происшествия погибли водители "ВАЗ-2106"и Lada Kalinа. Два пассажира Lada Kalinа с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК", – добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986134-dva-voditelya-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/