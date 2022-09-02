Массовое ДТП с участием семи авто попало на видео в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

В Актау пьяный водитель без прав 1 сентября устроил массовое ДТП. Момент аварии и ее последствия попали на видео. Подробности инцидента озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 1 сентября около 01.30 часов в 19 микрорайоне Актау произошло ДТП с участием семи машин.

Стражи порядка отмечают, что пьяный водитель на Toyota Camry без прав, не соблюдая бокового расстояния, сначала совершил столкновение с припаркованными авто - Toyota Prado, Nissan Tiida и Kia Optima.

После чего водитель выехал на дорогу и столкнулся с Honda Odyssey, которая также стояла без движения.

Далее, не снизив скорость, он врезался в Toyota Land Cruiser, которая по инерции столкнулась с Toyota Camry.

К счастью, пострадавших нет. На водителя составлен административный протокол по ст.608 ч.6 КоАП РК (Управление ТС в состоянии опьянения лицами, не имеющими права управления).

По решению суда мужчина помещен в специальный приемник УП Актау на 20 суток.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985894-massovoe-dtp-s-uchastiem-semi-avto-popalo-na-video-v-aktau/