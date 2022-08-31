Скорая перевернулась в результате аварии в Усть-Каменогорске

Фото с места ДТП: ДП ВКО

ДТП с участием скорой произошло в Усть-Каменогорске - столкнулись автомобиль медслужбы и легковушка, сообщается в официальном Instagram ДП ВКО.

Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около полудня.

По информации полицейских, водитель "ГАЗ-А31R23" (скорая) на пересечении улиц Утепова и Жастар с включенными проблесковыми маячками и без включения специального звукового сигнала выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что водитель кареты скорой помощи не убедился в том, что водитель Ravon Nexia R3, въезжающий на перекресток на разрешающий сигнал светофора, уступает ему дорогу.

В результате произошло столкновение машин.

В отношении водителя автомобиля марки "ГАЗ" составили административный протокол.

На опубликованном с места аварии снимке видно, что в результате ДТП автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985573-skoraya-perevernulas-v-rezultate-avarii-v-ust-kamenogorske/