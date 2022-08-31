Два человека погибли в страшном ДТП в Атырауской области (фото, видео)

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

Два человека погибли в страшном ДТП в Атырауской области. Кадрами с места происшествия поделились стражи порядка. Видео опубликовано на официальной странице ДП региона в Instagram.

По информации ведомства, 31 августа около 04.20 часов утра на 74 километре республиканской трассы Доссор-Кульсары-Актау перевернулся автомобиль Toyota.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

На месте происшествия погибли водитель 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения. Еще одного пассажира 1988 года рождения доставили в районную больницу.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

По факту смертельной аварии проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что два авто снесли электроопоры в Атырау. В ДТП никто не пострадал. При этом в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог начали сбор необходимых документов об ущербе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985500-dva-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-v-atyrauskoy-oblasti-foto-video/