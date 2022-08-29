Два авто снесли электроопоры в Атырау (видео)

Фото с места ДТП: Telegram-канал POLISIA.KZ

В Атырау случилось в воскресенье и понедельник, 28 и 29 августа, водители двух автомобилей совершили наезд на электроопоры, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

По данным полиции, 29 августа около 06:00 39-летний водитель автомобиля Exeed LX, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с двумя электроопорами, расположенными по улице Абдрахманова.

"Пострадавших в результате удара нет. В настоящее время в отделе жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог ведется работа по составлению соответствующих документов", - сообщили правоохранители.

Второй инцидент произошел вчера, 28 августа. 29-летний водитель Daewoo Gentra врезался в электроопору, расположенную на обочине дороги. В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985351-dva-avto-snesli-elektroopory-v-atyrau-video/