"БелАЗ" раздавил автомобиль с пассажирами в Карагандинской области. Двое погибли

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Карьерный самосвал "БелАЗ" раздавил автомашину "УАЗ", в которой находились пять человек - двое погибли. Трагедия произошла на разрезе "Молодежный" в Карагандинской области, передает МИА "Казинформ".

В департаменте полиции региона сообщили, что 28 августа водитель автомашины "БелАЗ" при повороте левой частью наехал на припаркованный "УАЗ", где находились работники разреза.

Большегруз, как отметили стражи порядка, буквально раздавил внедорожник.

В результате наезда водитель автомашины "УАЗ" и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров российского внедорожника были госпитализированы в медучреждение.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда".

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия по установлению причин произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985413-belaz-razdavil-avtomobil-s-passazhirami-v-karagandinskoy-oblasti-dvoe-pogibli/