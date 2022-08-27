Audi сгорела после столкновения с прицепом в Павлодарской области (фото, видео)

Место происшествия. Фото: МВД РК

Audi столкнулась с прицепом "КамАЗа" на трассе в Павлодарской области, в результате чего легковой автомобиль полностью сгорел. Подробности ДТП озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 26 августа на 50 км автодороги Щербакты-Павлодар 38-летний водитель Audi 100 совершил столкновение с задней частью прицепа "КамАЗа", ехавшего в попутном направлении. В результате легковой автомобиль полностью сгорел.

С места аварии водитель и пассажир Audi с различными травмами госпитализированы в больницу.

"Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка. Назначена экспертиза", - сообщил командир роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Азамат Калиакбаров.

Напомним, сегодня утром в Туркестанской области автобус с иностранными рабочими вылетел с трассы и съехал на обочину. В результате ДТП пострадали 12 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985114-audi-sgorela-posle-stolknoveniya-s-pritsepom-v-pavlodarskoy-oblasti-foto-video/