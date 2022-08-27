Автобус с иностранцами вылетел с трассы на юге Казахстана: пострадали 12 человек

Место происшествия. Фото: МВД РК

Автобус с иностранными рабочими вылетел с трассы и съехал на обочину в Туркестанской области. В результате ДТП пострадали 12 человек. Их доставили в больницу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, 27 августа около 07.18 часов утра в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение о ДТП.

На место происшествия выехали полицейские. Здесь они обнаружили, что на перекрестке на 601 км автодороги в районе села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и съехал на обочину.

В ходе проверки выяснилось, что автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан. В салоне находились иностранные граждане.

В результате аварии 12 человек с травмами доставлены в ближайшую больницу.

Данный факт зарегистрировали по ч.2 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985108-avtobus-s-inostrantsami-vyletel-s-trassy-na-yuge-kazahstana-postradali-12-chelovek/