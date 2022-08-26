Смертельное ДТП близ Алматы: столкнулись два грузовика (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

Близ южной столицы столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб на месте происшествия. Подробности ДТП рассказали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео последствий дорожной аварии распространяется в соцсетях. На кадрах показаны две большегрузные машины и опрокинутый в кювет грузовик. На дороге разбросаны отдельные кузовные части и содержимое прицепа разбитого большегруза.

В ДП Алматинской области сообщили, что ДТП с участием грузовиков произошло 25 августа в Илийском районе.

"ДТП произошло с участием автомашин "КамАЗ" и Volvo. На 48 км автодороги Тонкерис-Байсерке-Междуреченск 49-летний водитель "КамАЗа", следуя в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volvo.

Водитель "КамАЗа" от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также назначены необходимые экспертизы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985014-smertelnoe-dtp-bliz-almaty-stolknulis-dva-gruzovika-video/