Мужчина на угнанном авто стал участником смертельной аварии в Алматы

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Ранее судимого мужчину подозревают в нескольких преступлениях - мужчина, по версии полицейских, угнал машину, а после на ней спровоцировал смертельную аварию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Управлении дознания Алматы заявили, что 22-летний горожанин со двора одного из домов микрорайона Аксай угнал автомашину Mazda. На этом авто он угодил в ДТП.

"В жилом массиве Алатауского района злоумышленник в течение ночи с трех автомашин украл аккумуляторы. А в начале шестого утра он совершил аварию со смертельным исходом.

Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая допустил столкновение с автомашинами марок Toyota Corolla и Kia Rio", - проинформировал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

По его словам, от удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина, который скончался от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Как оказалось, владелец Mazda даже не подозревал, что его автомобиль угнали - он был уверен, что машина стоит во дворе дома.

По факту смертельной аварии начато уголовное дело, также будет проведено следствие по фактам угона и краж. В настоящее время подозреваемого водворили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984949-muzhchina-na-ugnannom-avto-stal-uchastnikom-smertelnoy-avarii-v-almaty/