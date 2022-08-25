Севшего пьяным за руль замначальника полиции осудили за смертельное ДТП в ЗКО

Иллюстративное фото: ДП СКО

Полицейскому, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и стал участником смертельного ДТП, вынесли приговор в Уральске. В аварии погибла женщина, а 7-месячной девочке оторвало часть ножки, передает "Мой город".

Приговор подсудимому огласили сегодня в Уральском городском суде.

"Суд признал Азамата Джумабаева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права управлять автотранспортными средствами сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - зачитала вердикт судья Роза Сариева.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставили прежней.

Кроме того, осужденный должен выплатить 17 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 2,5 млн тенге материального ущерба.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что заместитель начальника поселкового отдела полиции ОП Теректинского района за рулем автомашины Hyundai Accent допустил столкновение с Lada Largus. В ДТП погибла женщина и пострадала 7-месячная девочка.

Медицинское освидетельствование установило, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984838-sevshego-pyanym-za-rul-zamnachalnika-politsii-osudili-za-smertelnoe-dtp-v-zko/