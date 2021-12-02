Пьяный замначальника полиции устроил смертельное ДТП в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О трагедии сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области. Заместитель начальника поселкового отдела полиции ОП Теректинского района за рулем автомашины Hyundai Accent допустил столкновение с Lada Largus, передает корреспондент NUR.KZ.

"Авария произошла 1 декабря около 19 часов вечера на 46 километре трассы Уральск-Таскала. Две легковые машины столкнулись лоб в лоб. Один человек скончался в результате полученных травм, еще двое пострадали. Медицинское освидетельствование установило, что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Нурлан Рамазанов.

В полиции отметили, что сотрудник, проработавший 20 лет, будет уволен по отрицательным мотивам.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дело взято на контроль. Стражи порядка принесли соболезнования родным погибшей 51-летней женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944923-pyanyy-zamnachalnika-politsii-ustroil-smertelnoe-dtp-v-zko/