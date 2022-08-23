Два автомобиля столкнулись с косулей в СКО. Животное погибло (фото)

Погибшая косуля на дороге. Фото: polisia.kz

20 августа в Северо-Казахстанской области два автомобиля были повреждены после столкновения с косулей. Люди в ДТП не пострадали, а вот животное, к сожалению, погибло. Ранее в области произошла похожая авария, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В субботу, 20 августа, на территории Аккайынского района СКО сразу два автомобиля получили повреждения при столкновении с косулей.

Сообщается, что около 10:00 на 455 километре автодороги "Нур-Султан – Петропавловск" вблизи села Астраханка на проезжую часть перед автомобилем Hyundai Tucson неожиданно выбежала косуля.

Ударом ее отбросило на встречную полосу, где в животное врезалась Audi 100. В результате ДТП косуля погибла. Люди не пострадали, а автомобили получили механические повреждения.

Автомобиль, поврежденный после удара с косулей. Фото: polisia.kz

За несколько дней до этого, 15 августа, в километре от места этой аварии произошел аналогичный случай. Тогда косуля погибла под колесами автомашины Jac J7, за рулем которой находился житель столицы, возвращавшийся из Петропавловска. В этом случае водитель также не пострадал.

"Просим автомобилистов проявлять повышенную бдительность в тех местах, где лес подходит близко к проезжей части. Также следует обращать внимание на дорожные знаки, снижать скорость на участках, предназначенных для перегона скота", – отметил начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.

Как сообщили стражи порядка, чтобы акцентировать внимание водителей и предупредить об опасности, полицейские области установили 27 макетов животных, 10 макетов полицейских машин, а также пять макетов детей, собирающихся переходить дорогу.

Автомобиль, поврежденный после удара с косулей. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984440-dva-avtomobilya-stolknulis-s-kosuley-v-sko-zhivotnoe-pogiblo-foto/