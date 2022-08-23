Последствия смертельного ДТП с участием автобуса сняли на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

На трассе Алматы-Бишкек произошло лобовое столкновение легковой машины с автобусом. В аварии погиб один из водителей, другой с травмами доставлен в больницу. Подробности рассказали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео последствий ДТП появилось в соцсетях. На кадрах показан автобус и разбитая легковая автомашина, марку которой трудно определить. На месте происшествия находятся полицейские и спасатели.

В ДП Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 23 августа в Жамбылском районе с участием автомашины Lada и автобуса Yutong.

"Установлено, что 33-летний водитель Lada на 92 км трассы Алматы-Бишкек не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Yutong.

На месте происшествия погиб водитель легковой автомашины. Также в ДТП пострадал водитель автобуса, которого с различными травмами госпитализировали в больницу села Узынагаш", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). По факту назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984411-posledstviya-smertelnogo-dtp-s-uchastiem-avtobusa-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/