В Алматинской области водитель сбил 81-летнего велосипедиста и скрылся

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Жамбылском районе Алматинской области произошло ДТП, где пострадал 81-летний мужчина. Пенсионер ехал на велосипеде, как вдруг в него въехал легковой автомобиль, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Накануне, 21 августа, в полицию поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Водитель авто скрылся с места происшествия.

В результате аварии 81-летний пожилой мужчина был доставлен в ЦРБ Жамбылского района.

"В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство", – сообщили в полиции, добавив, что производство ведется сразу по нескольким статьям КоАП РК.

В настоящее время задержанный взят под стражу. Его машина водворена на штрафную стоянку.

Для определения степени опьянения водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза. Окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных исследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984253-v-almatinskoy-oblasti-voditel-sbil-81-letnego-velosipedista-i-skrylsya/