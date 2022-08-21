Три человека пострадали при столкновении легкового авто с грузовиком в ВКО

Фото с места ДТП. Источник: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Восточно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сегодня, 21 августа, ДТП произошло на трассе Усть-Каменогорск - Алтай. В результате столкновения двух автомобилей Toyota и грузового КАМАЗа пострадали три человека, двоих из них госпитализировали в больницу.

"Прибывшими на место происшествия врачами Центра медицины катастроф оказана первая медицинская помощь водителю легкового автомобиля, 1976 года рождения. Затем бригада ЦМК доставила его в первую городскую больницу с предварительным диагнозом "ушиб шейного отдела", переломами и другими ушибами", - говорится в сообщении ДЧС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984142-tri-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-s-gruzovikom-v-vko/