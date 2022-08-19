Спешившая на место аварии "скорая" попала в ДТП под Талдыкорганом (фото)

Фото с места ДТП: polisia.kz

Два ДТП произошли на трассе "Талдыкорган - Уштобе" в пятницу, 19 августа. В результате одной из аварий пострадали восемь человек, в том числе дети, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, на трассе столкнулись "ГАЗель" и иномарка Nissan.

Предварительно установлено, что в салоне легковой автомашины находились пятеро взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование.

Фото с места ДТП: polisia.kz

Отмечается также, что бригада скорой помощи, спешившая к месту происшествия, также попала в ДТП, столкнувшись с легковой иномаркой, ехавшей по встречной полосе.

Во второй аварии жертв и пострадавших удалось избежать, пострадали только кузова обеих машин.

Фото с места ДТП: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984056-speshivshaya-na-mesto-avarii-skoraya-popala-v-dtp-pod-taldykorganom-foto/