Автомобиль врезался в группу детей в Японии

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В городе Гиннован японской префектуры Окинава автомобиль врезался в группу детей дошкольного возраста. Семь детей пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Машина на пешеходном переходе врезалась в специальную тележку, в которой сотрудники японских детсадов возят детей на прогулку. В результате происшествия семь детей пострадали, их госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля. Им оказалась 20-летняя девушка. Не сообщается, получила ли она травмы.

Правоохранительные органы расследуют причины инцидента.

Ранее в Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в метро. В результате нападения пострадали люди. Он был одет как суперзлодей из комиксов DC и противник Бэтмена Джокер. Позже мужчина признался полиции, что подражает персонажу. Нападавший также заявил, что жалеет, что не смог никого убить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983957-avtomobil-vrezalsya-v-gruppu-detey-v-yaponii/