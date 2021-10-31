Вооруженный мужчина напал на пассажиров метро в Японии (видео)

Кадр из видео с места событий: t.me/tv360

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в метро. В результате нападения пострадали люди.

Инцидент произошел в городе Тефу в столичной префектуре, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в одном из вагонов пассажир начал размахивать ножом, а после разлил горючую жидкость и поджег ее. Также распространяется информация, что мужчина разлил соляную кислоту.

Телеканал NHK сообщил о 6 пострадавших в результате нападения, один из них, по информации издания, был без признаков жизни.

Агентство "Киодо" сообщает, что пострадавших не менее 15.

Поезд был остановлен на станции Кокуре. На месте событий дежурят автомобили скорой помощи. Сообщается о задержании нападавшего.

В Сети распространяют кадры из вагона поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939822-vooruzhennyy-muzhchina-napal-na-passazhirov-metro-v-yaponii-video/