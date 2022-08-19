Блуждающий на трассе скот стал причиной смертельного ДТП в Кызылординской области

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области из-за блуждавшего на трассе бесхозного скота. В результате погиб один человек, четверых пострадавших доставили в больницу, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

16 августа около 21.15 часов на трассе Шымкент-Самара в районе населенного пункта Актобе Кармакшинского района Кызылординской области автомашина Lada Granta столкнулась на проезжей части с домашним скотом.

В результате один пассажир погиб на месте происшествия, а женщину с двумя несовершеннолетними детьми с различными травмами доставили в больницу. Водитель же попал в реанимацию.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Хозяин домашнего скота разыскивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983953-bluzhdayuschiy-na-trasse-skot-stal-prichinoy-smertelnogo-dtp-v-kyzylordinskoy-oblasti/