Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе в Кызылординской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе в Кызылординской области, где автомашина Audi столкнулась с прицепом грузовика. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Стражи порядка сообщили, что 17 августа на трассе Самара-Шымкент водитель Audi совершил столкновение с прицепом грузовой машины "КамАЗ". Оба автомобиля двигались в одном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Полицейские поделились кадрами последствий страшной аварии.

Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще семеро - пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983734-zhutkoe-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/