Два человека погибли, семеро пострадали в результате ДТП на трассе в ЗКО

Фото с места ДТП: mgorod.kz

В среду, 17 августа, на трассе в Западно-Казахстанской области случилась смертельная авария, унесшая жизни двоих человек, передает издание "Мой город".

По данным издания, ДТП произошло в 14:20 часов на автодороге "Казталовка - Жалпактал - Чапай".

Как рассказали журналистам в пресс-службе МВД РК, автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 23-летний водитель, столкнулся c автомашиной Lada Vesta.

На месте ДТП погибла 72-летняя пассажирка автомашины Lada Vesta, 48-летний мужчина скончался в больнице. Еще семь человек госпитализированы.

Напомним, ранее в Актюбинской области на трассе столкнулись иномарка и ГАЗель. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983680-dva-cheloveka-pogibli-semero-postradali-v-rezultate-dtp-na-trasse-v-zko/