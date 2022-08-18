Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: водителя задержали в Кызылорде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские Кызылординской области установили и задержали водителя, который в конце июля сбил ребенка и сбежал с места ДТП, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 29 июля в Кызылорде на объездной дороге сбили девочку, которая с велосипедом собиралась перейти дорогу. При этом водитель скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей.

В результате наезда ребенок получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

"Для установления неизвестного водителя, совершившего ДТП, был задействован личный состав УМПС. В результате проведенной оперативно-розыскной работы сотрудниками группы розыска УМПС ДП Кызылординской области был задержан 46-летний водитель автомобиля Kia Rio", - сообщили в полиции.

В отношении автолюбителя составлены протоколы по двум адмстатьям - статье 610 "Нарушение водителем ТС правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и статье 611 "Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся в нарушение правил дорожного движения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983674-sbil-rebenka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-voditelya-zaderzhali-v-kyzylorde/