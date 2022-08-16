Ребенок погиб под колесами Land Cruiser в Нур-Султане

Фото с места ДТП: polisia.kz

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в столице: под колесами элитного внедорожника погиб ребенок, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Трагедия произошла сегодня, 16 августа, примерно в 11:38 во дворе дома по улице Е-251.

Как установили стражи порядка, 35-летний водитель машины марки Toyota Land Cruiser 200 во время парковки допустил наезд на ребенка. От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте.

Отмечается, что по факту гибели ребенка в ДТП ведется дознание.

Департамент полиции Нур-Султана призвал граждан строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют быть бдительными и максимально внимательными, а пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах.

Напомним, на днях в столице произошло еще одно ДТП с участием автомобиля марки Toyota Land Cruiser. В результате ДТП внедорожник перевернулся – все это попало в объектив камеры наблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983387-rebenok-pogib-pod-kolesami-land-cruiser-v-nur-sultane/