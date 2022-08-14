Toyota Land Cruiser перевернулся в результате ДТП в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео с камеры наблюдения: Polisia.kz

Внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся в результате аварии, которая произошла на одной из столичных улиц, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Туран. При движении задним ходом водитель автомобиля Toyota Avensis допустил столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser, который в результате два раза перевернулся.

А после элитный автомобиль приземлился на машину марки Nissan.

В результате аварии 21-летний водитель внедорожника получил травмы, но после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По факту произошедшего ДТП проводится дознание.

Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Напомним, на днях трагедия произошла на трассе в Атырауской области. Там перевернулся автомобиль. В результате происшествия погиб пассажир, сидевший на переднем сиденье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983082-toyota-land-cruiser-perevernulsya-v-rezultate-dtp-v-nur-sultane-video/