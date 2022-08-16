Грузовик с битумом "снес" внедорожник: ДТП попало на видео в Мангистау

Кадр из видео: lada.kz

Серьезное ДТП с участием внедорожника и большегруза попало на камеры видеонаблюдения в Мангистауской области - грузовик буквально снес ехавший по дороге автомобиль.

О ДТП сообщает издание Lada.kz, ссылаясь на данные Департамента полиции Мангистауской области.

Авария произошла 14 августа в 17:00 на республиканской трассе Актау-Жанаозен.

По данным полиции, водитель большегруза HOWO с прицепом не справился с рулевым управлением и протаранил железный забор. После этого грузовик "вылетел" на трассу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.

К счастью, ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

На водителя грузового транспорта составлен протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983300-gruzovik-s-bitumom-snes-vnedorozhnik-dtp-popalo-na-video-v-mangistau/