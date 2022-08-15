Водитель после ДТП в центре Костаная снял госномера и скрылся

Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

Сегодня под утро в центре Костаная водитель снес лавочки, урны и столбы освещения, после чего снял государственные номера и скрылся. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, сегодня в начале четвертого утра к стражам порядка поступило сообщение от охранника ТРЦ "Март". Он рассказал, что в центре Костаная неустановленный водитель совершил ДТП. Mercedes снес лавочки, урны и столбы освещения.

"После аварии водитель снял государственные номера и скрылся. В настоящее время он задержан", - отметили в ДП Костанайской области.

В отношении мужчины начато административное производство, предусмотренное статьями 610 ч.1 (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) и 611 ч.2 (Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП) КоАП РК.

Также назначено освидетельствование водителя для того, чтобы выяснить, находился ли он в состоянии опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983149-voditel-posle-dtp-v-tsentre-kostanaya-snyal-gosnomera-i-skrylsya/