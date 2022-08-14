Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/dorogi_karagandy

Сразу три смертельные аварии произошли в Карагандинской области всего за сутки - жертвами ДТП стали четыре человека, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Накануне, 13 августа примерно в 1:30 на автодороге "Аксу-Аюлы-Агадырь" в 30 км от поселка Агадырь 20 - летний водитель за рулем BMW не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате аварии двое пассажиров немецкого авто от полученных травм скончались на месте, сообщили в полиции региона.

Так же в минувшую субботу днем на участке автодороги "Караганда-Балхаш" близ поселка Жумабек 42-летний водитель грузового авто допустил столкновение с Lexus под управлением 63-летнего мужчины.

По предварительным данным, водитель первой машины выехал на полосу встречного движения. В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Водитель японского авто умер в больнице.

Еще одна авария произошла 13 августа вечером на автодороге "п. Ялта-п. Кулайгыр".

По сведениям полиции, 64-летний водитель Тoyota Previa, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с автомашиной Lada Priora под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии 49-летний пассажир российской легковушки скончался на месте.

Кроме того, три пассажира Lada, а также водитель Toyota и его пять пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983091-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti/