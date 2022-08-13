Табун лошадей спровоцировал ДТП на юге Казахстана. Есть пострадавшие

Пострадавший от столкновения автомобиль. Фото: polisia.kz

На участке одной из трасс в Туркестанской области автомобиль столкнулся с лошадьми. В результате аварии погибли три кобылы, а также пострадали водитель и пассажир авто. Об этом сообщает МВД РК на своем официальном медиапортале Polisia.kz.

Произошла авария ночью 13 августа на 611-м километре трассы "Западный Китай – Западная Европа" в Тюлькубасском районе.

В ту ночь в полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины Hyundai Elantra сбил лошадей. Стражи порядка тут же выдвинулись на место происшествия.

"Как выяснилось, несколько лошадей выбежали с левой стороны дороги и столкнулись с автомобилем, следовавшим из Туркестана в направлении Алматы", – сообщили в МВД.

В результате ДТП водителя и одного пассажира с различными травмами доставили в больницу. В машине было четыре человека, один из них – несовершеннолетний. Также на месте погибли три лошади, а машине был нанесен ущерб.

По факту ДТП назначена судебно-медицинская экспертиза. В то же время ведутся поиски владельцев животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983044-tabun-loshadey-sprovotsiroval-dtp-na-yuge-kazahstana-est-postradavshie/