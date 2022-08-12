Годовалый малыш погиб под колесами микроавтобуса в Шамалгане

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Сегодня, 12 августа, в селе Шамалган в Алматинской области случился трагический инцидент - годовалый малыш погиб под колесами микроавтобуса, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как установили полицейские, за рулем микроавтобуса находился 69-летний мужчина, транспорт занимался развозкой детей в детсады.

Мама ребeнка передавала своего старшего сына для отправки в детский сад. Находившийся рядом малыш подошел слишком близко к микроавтобусу и, когда машина тронулась, попал под колеса.

"В настоящее время в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены необходимые в таких случаях экспертизы", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983003-godovalyy-malysh-pogib-pod-kolesami-mikroavtobusa-v-shamalgane/