Авто выехало на закрытую на ремонт дорогу и "влетело" под самосвал под Карагандой: 3 человека погибли

Фото с места ДТП: polisia.kz

Смертельная авария произошла сегодня, 12 августа, ночью в Карагандинской области - легковое авто "влетело" под самосвал, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Авария произошла в 2:00 часов в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге "Балхаш - Гульшат"

По данным полиции, 65-летний водителей Subaru, несмотря на наличие предупреждающих знаков, выехал на реконструированную закрытую дорогу и совершил лобовое столкновение с самосвалом Shacman под управлением 47-летнего мужчины. Самосвал в это время производил ремонт данного участка дороги.

В результате ДТП водитель Subaru и его два пассажира от полученных травм погибли на месте аварии.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982874-avto-vyehalo-na-zakrytuyu-na-remont-dorogu-i-vletelo-pod-samosval-pod-karagandoy-3-cheloveka-pogibli/