Внедорожник застрял на заборе в результате ДТП в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Внедорожник повис на заборе частного дома в результате ночного ДТП в Алматы. Подробности аварии корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе департамента полиции южной столицы.

Видеоролик, на котором запечатлены последствия ДТП, появился в Instagram-аккаунте krisp_almaty.

На кадрах видно, что внедорожник заехал задней частью на забор частного дома и застрял на нем. На дороге рядом с домом стоит еще одно пострадавшее в ДТП авто.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло вчера примерно в 22:50.

"Гражданин К. 2002 года рождения, управляя автомашиной Honda, следовал по улице Енисейская в восточном направлении и на углу с улицей Папанина при наличии дорожного знака 2.5 не выполнил требование знака и допустил столкновение с автомашиной марки Mitsubishi под управлением гражданина Д., который двигался по Папанина в южном направлении.

В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения", - пояснили в полиции.

Отмечается, что обоим водителям на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.

"Материал принят в производство сотрудниками Управления полиции Турксибского района", - добавили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982171-vnedorozhnik-zastryal-na-zabore-v-rezultate-dtp-v-almaty/