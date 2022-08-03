Авто столкнулось с поездом близ Алматы: один человек погиб, трое пострадали (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Близ Алматы легковая машина столкнулась с грузовым поездом. На месте происшествия погиб 40-летний мужчина, еще троих человек с тяжелыми травмами госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Департамент полиции Алматинской области.

Видео последствий ДТП появилось в соцсетях.

На кадрах запечатлена полностью сгоревшая легковая автомашина и сотрудники полиции, осматривающие место происшествия.

Как рассказали в полиции региона, видео было снято 2 августа в Илийском районе, где на одном из нерегулируемых железнодорожных переездов грузовой поезд столкнулся с Аudi 100.

"Поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде, расположенном по трассе Енбек – Куйган. При столкновении произошло возгорание иномарки, 40-летний водитель которой погиб на месте происшествия.

Еще трое мужчин, находившихся в салоне машины в качестве пассажиров, доставлены с различными травмами в центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981509-avto-stolknulos-s-poezdom-bliz-almaty-odin-chelovek-pogib-troe-postradali-video/