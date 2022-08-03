Казахстанцы погибли в ДТП близ Иссык-Куля (видео)

Кадр из видео с места происшествия: t.me/koroche_kg

Жуткое ДТП произошло недалеко от Иссык-Куля в Кыргызстане – на трассе перевернулся легковой автомобиль. Погибли два человека. Сообщается, что погибшие являлись гражданами Казахстана.

ДТП произошло вчера, 2 августа, примерно в 15:20, между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр, сообщает издание 24.kg.

Отмечается, что 21-летний водитель Opel Zafira, житель города Кара-Балты, не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате, пассажиры 1982 и 1966 годов рождения погибли на месте. Кроме того, водитель и еще один 21-летний пассажир с травмами были госпитализированы в реанимационное отделение Балыкчинской городской больницы.

Факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Кульского района, назначены экспертизы. Ведется следствие.

По информации Sputnik Кыргызстан, погибшие являлись гражданами Казахстана.

Издание пишет, что у погибших были родственники в Кара-Балте и они вместе поехали отдыхать на Иссык-Куль. На обратном пути у автомобиля Opel лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, и машина, по словам очевидцев, перевернулась, вылетев за обочину.

В перевернувшемся автомобиле было семь человек.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у представителя Министерства иностранных дел Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981499-kazahstantsy-pogibli-v-dtp-bliz-issyk-kulya-video/