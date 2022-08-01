Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП на трассе Алматы – Баканас (фото)

Фото с места ДТП: instagram.com/gres_big_family

ДТП, унесшее жизни двух человек, случилось вчера, 31 июля, в Балхашском районе Алматинской области. В департаменте полиции региона корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности произошедшего.

Фото последствий ДТП появилось в соцсетях. На кадрах виден стоящий на пустыре Lexus с сильными техническими повреждениями.

По словам автора поста, иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой машиной, водитель которой якобы скрылся с места происшествия.

"Произошла авария, водитель скрылся. Сегодня, 31 июля, не доезжая до села Баканас. Lexus RX-330 голубого цвета, предположительно, вылетел на "встречку" и врезался в машину. С места происшествия водитель скрылся. Водитель второй машины погибла. Молодая женщина, мама троих детей", – говорится в посте.

Фото с места ДТП: instagram.com/gres_big_family

В полиции региона опровергли столкновение автомашин.

По данным правоохранителей, иномаркой управлял 32-летний мужчина, который 31 июля на трассе Алматы – Баканас допустил опрокидывание авто. В результате аварии погибли две женщины.

"ДТП произошло в Балхашском районе близ села Баканас. Водитель Lexus RX-350, следуя в южном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины.

На месте происшествия погибли две женщины 1981 и 1982 года рождения. Также в ДТП пострадал сам водитель, которого с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Фото с места ДТП: instagram.com/gres_big_family

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981107-dva-cheloveka-pogibli-odin-postradal-v-rezultate-dtp-na-trasse-almaty-bakanas-foto/