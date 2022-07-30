Авария с двумя автобусами в Уральске: названо число пострадавших

Фото с места происшествия: mgorod.kz

В субботу в первой половине дня на одном из перекрестков Уральска столкнулись два автобуса. В каком сейчас состоянии пострадавшие, рассказали изданию "Мой город" в профильном ведомстве.

ДТП случилось сегодня, 30 июля, около 11:00, на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса №39 и №30Д.

"Водитель автобусного маршрута №39 направлялся по улице Даулеткерея и при выезде на улицу Мухита не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским автобусом №30Д. После столкновения автобус №39 упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Среди пострадавших есть ребенок", – пояснили в ведомстве.

В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области добавили, что с места ДТП в больницу доставили 14 пострадавших.

"32-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение нейрохирургии. 51-летней женщине диагностировали перелом трех ребер, ее готовят к операции. 46-летнюю пострадавшую с переломом ключицы поместили в отделение политравмы. 60-летний мужчина с переломом двух ребер от госпитализации отказался.

3-летнего ребенка доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Он находится на обследовании.

У остальных диагностированы ушибы мягких тканей, все направлены на амбулаторное наблюдение", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В полиции сейчас проводят досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980989-14-chelovek-postradalo-v-avarii-s-dvumya-avtobusami-v-uralske/