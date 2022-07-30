Выбирались через окно: два пассажирских автобуса столкнулись в Уральске (фото)

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Сегодня утром в Уральске столкнулись пассажирские автобусы №39 и №30Д. Один из автобусов упал на бок – людям пришлось выбираться через переднее окно, передает портал "Мой город".

ДТП в Уральске произошло сегодня, 30 июля, около 11:00, на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. На перекрестке столкнулись пассажирские автобусы №39 и №30Д, но как именно произошло ДТП, пока неизвестно.

От удара один из автобусов упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. В результате удара разбилось лобовое стекло автобуса – через образовавшийся проем людям удалось покинуть салон.

Фото с места происшествия: mgorod.kz

На место происшествия прибыло три машины скорой помощи.

"Пассажиры в момент столкновения сидели, стоящих не было. Был ребенок, он вроде не пострадал. Конечно, мы были напуганы все. Была паника среди людей. Сразу же подбежали молодые парни и помогли вытаскивать людей через лобовое", – рассказала одна из пассажиров.

По данным издания, на месте сейчас работают медики и сотрудники полиции.

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980976-vybiralis-cherez-okno-dva-passazhirskih-avtobusa-stolknulis-v-uralske-foto/