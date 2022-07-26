6-летний ребенок погиб под колесами прицепа трактора в Жетысуской области

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В Жетысуской области произошла трагедия - под колесами прицепа трактора погиб 6-летний мальчик. Подробности случившегося озвучили в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, трагедия произошла в городе Ушарале Алакольского района.

При выяснении обстоятельств стражи порядка установили, что 50-летний водитель трактора привез сено в дом, где проживал мальчик.

Пока взрослые выгружали рулоны, игравший во дворе 6-летний ребенок забрался под прицеп машины. В итоге после начала движения трактора малыш оказался под колесами прицепа и погиб.

"В настоящее время по факту инициировано уголовное расследование, предусмотренное ст.104 ч.1 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые в таких случаях экспертизы", - пояснили в ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980225-6-letniy-rebenok-pogib-pod-kolesami-pritsepa-traktora-v-zhetysuskoy-oblasti/