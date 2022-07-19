12 человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Автобус подняли со дна реки. Кадр из видео: twitter.com/TOIBhopalNews

В индийском штате Мадхья-Прадеш в районе Дхар при падении автобуса с моста в реку погибли как минимум 12 человек. Всего в транспорте находилось около 50 пассажиров, передает Times of India.

Автобус выехал из города Индор штата Мадхья-Прадеш в Пуну в штате Махараштра.

Как сообщил министр внутренних дел Нароттам Мишра, в автобусе находилось примерно 50 пассажиров. 15 человек были спасены, 12 погибли.

Он также добавил, что авария могла произойти из-за механической неисправности транспорта.

"Поскольку он пробил перила, это могло быть связано с отказом рулевого управления или тормозов", – заявил глава МВД Индии.

По словам Мишры, спасательные работы продолжаются, но течение реки слишком сильное.

"Автобус полностью утонул в глубинах реки Нармада. Шансов на то, что кто-то выживет, мало", – сказал он.

Транспорт вытащили из воды с помощью крана.

Ранее в турецком городе Бурса был взорван автобус с работниками СИЗО. Погиб один человек, четверо были ранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979089-12-chelovek-pogibli-pri-padenii-avtobusa-v-reku-v-indii/