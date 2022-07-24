Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Экибастузе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На автодороге Экибастуз - поселок Солнечный произошло ДТП с легковым автомобилем. В аварии различные травмы получили пять человек, четверых из них доставили в Экибастузскую городскую больницу.

Как сообщает Pavlodarnews.kz, предположительно, на трассе легковой автомобиль столкнулся с лошадью.

В ДТП пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Так, медики диагностировали у 19-летнего парня травмы костей лица, он находится в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое.

У 34-летнего мужчины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба справа, ссадины мягких тканей левого и правого предплечья, ушибы обеих кистей рук. Находится в травматологическом отделении, состояние оценивается средней степени тяжести.

У 20-летней беременной женщины состояние удовлетворительное, угрозы прерывания нет, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

Еще одна 20-летняя девушка поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей правой теменной области, правого коленного сустава. состояние оценивается средней степени тяжести, от госпитализации отказалась.

Еще один пострадавший в ДТП мужчина от осмотра отказался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979928-chetyre-cheloveka-okazalis-v-bolnitse-posle-dtp-v-ekibastuze/