Происшествия
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Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Экибастузе

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Машина скорой помощи едет по дороге
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На автодороге Экибастуз - поселок Солнечный произошло ДТП с легковым автомобилем. В аварии различные травмы получили пять человек, четверых из них доставили в Экибастузскую городскую больницу. 

Как сообщает Pavlodarnews.kz, предположительно, на трассе легковой автомобиль столкнулся с лошадью. 

В ДТП пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Так, медики диагностировали у 19-летнего парня травмы костей лица, он находится в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое. 

У 34-летнего мужчины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба справа, ссадины мягких тканей левого и правого предплечья, ушибы обеих кистей рук. Находится в травматологическом отделении, состояние оценивается средней степени тяжести. 

У 20-летней беременной женщины состояние удовлетворительное, угрозы прерывания нет, ей рекомендовали амбулаторное лечение. 

Еще одна 20-летняя девушка поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей правой теменной области, правого коленного сустава. состояние оценивается средней степени тяжести, от госпитализации отказалась. 

Еще один пострадавший в ДТП мужчина от осмотра отказался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979928-chetyre-cheloveka-okazalis-v-bolnitse-posle-dtp-v-ekibastuze/

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