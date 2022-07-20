Водитель погиб в аварии с участием лошадей в ВКО

Фото с места ДТП: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Смертельная авария произошла на участке трассы "Омск-Майкапчагай" в Жарминском районе ВКО. Мужчина за рулем легкового авто сбил трех лошадей.

Информация и кадры с места событий появились в паблике oo_osa_semey_vko в Instagram. На опубликованных кадрах видео покореженную машину и погибших лошадей.

Произошедшее прокомментировали в ДП ВКО.

Как оказалось, трагедия случилась сегодня, 20 июля, в четыре утра. По информации стражей порядка, 21-летний водитель Toyota сбил трех лошадей.

"В результате ДТП 21-летний водитель от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте, четверо пассажиров (две женщины 1974 и 1997 года рождения, мужчина 1997 года рождения и ребенок 2021 года рождения) доставлены в медицинское учреждение, один из которых с различными телесными повреждениями госпитализирован", - прокомментировали в ДП ВКО.

Ведется расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979406-voditel-pogib-v-avarii-s-uchastiem-loshadey-v-vko/